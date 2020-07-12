В Киеве из водоема достали тело женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киеве из пролива недалеко Большой Кольцевой дороги вытащили тело женщины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Киева.
"12 июля, в 01:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве от правоохранителей поступило сообщение о том, что в проливе Борщаговка, недалеко от Большой Кольцевой дороги, найдено тело человека.
На место происшествия были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Тело женщины 1966 года находилось на поверхности воды на расстоянии 10 м от берега", - говорится в сообщении.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения, спасатели доставили тело к берегу и передали следственно-оперативной группе для установления всех обстоятельств трагического случая.
Напомним, всего с начала 2020 году на водных объектах Киева спасено 6 человек, погибло 26 человек.