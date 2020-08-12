За прошедшие сутки в Украине утонули 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. За прошедшие сутки на водоемах Украины погибло 10 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По оперативным данным, по состоянию на 12 августа, на водных объектах Украины с начала месяца погибло 77 человек, из них - 3 детей. Удалось спасти 34 человека, в том числе 4 ребенка. В частности, только за минувшие сутки на водоемах погибли 10 человек", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Немышлянском районе Харьковской области подросток упал с дамбы Кулиничевского водохранилища и утонул.
Напомним, в Киеве из пролива недалеко Большой Кольцевой дороги вытащили тело женщины.