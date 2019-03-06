В Одессе трое воров вынесли из квартиры имущества вместе с сейфом на 2,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Одессе трое воров вынесли из одной из квартир Одессы компьютерную технику, норковую шубу, золото, документы на право собственности, металлический сейф с деньгами в разной валюте, в том числе 77 тыс. долларов США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесской области.
"В октябре 2018 года в квартирах Южного орудовали жители Одессы - двое мужчин и женщина. Трое дельцов некоторое время следили за активностью вблизи одной из квартир, расписанием жителей. Однажды из арендованного автомобиля сообщница следила за территорией возле дома, а мужчины в это время уже находились в подъезде. Когда хозяева вышли из квартиры, она по телефону дала команду сообщникам", - говорится в сообщении.
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С помощью отмычки воры попали в квартиру и вынесли все ценное.
"Компьютерную технику, норковую шубу, золото, документы на право собственности, металлический сейф с деньгами в разной валюте, в том числе 77 тыс. долларов США общая сумма ущерба составляет 2,5 млрд грн", - добавили в прокуратуре.
За кражу имущества в особо крупных размерах Закон предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией всего имущества в доход государства (ч. 5 ст. 185 УК Украины).
Напомним, в Оболонском районе столицы неизвестный обокрал квартиру сотрудницы Киевской прокуратуры.