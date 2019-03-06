В Одесі троє крадіїв винесли з квартири майна разом з сейфом на 2,5 млн грн

КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Одесі троє крадіїв винесли з однієї з квартир Одеси комп’ютерну техніку, норкову шубу, золото, документи на право власності, металевий сейф з коштами у різній валюті, у тому числі 77 тис. доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Одеської області.