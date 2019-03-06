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В Одесі троє крадіїв винесли з квартири майна разом з сейфом на 2,5 млн грн

В Одесі троє крадіїв винесли з квартири майна разом з сейфом на 2,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Одесі троє крадіїв винесли з однієї з квартир Одеси комп’ютерну техніку, норкову шубу, золото, документи на право власності, металевий сейф з коштами у різній валюті, у тому числі 77 тис. доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Одеської області.

“У жовтні 2018 року в квартирах Южного орудували мешканці Одеси — двоє чоловіків та жінка. Троє ділків деякий час стежили за активністю поблизу однієї з квартир, розкладом мешканців. Одного дня з орендованого автомобіля спільниця слідкувала за територією поблизу будинку, а чоловіки в цей час вже знаходилися у під’їзді. Коли господарі вийшли з квартири, вона по телефону дала команду спільникам”, — йдеться у повідомленні.

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За допомогою відмички крадії потрапили до квартири і винесли все цінне.

“Комп’ютерну техніку, норкову шубу, золото, документи на право власності, металевий сейф з коштами у різній валюті, у тому числі 77 тис. доларів США. загальна сума шкоди складає 2 500 000 грн”, — додали у прокуратурі.

За крадіжку майна в особливо великих розмірах Закон передбачає до 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна у дохід держави (ч. 5 ст. 185 КК України).

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці невідомий обікрав квартиру співробітниці Київської прокуратури.

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