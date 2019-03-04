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У тернополянина з автівки вкрали понад 80 тис. грн

У тернополянина з автівки вкрали понад 80 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У Тернополі з салону іномарки невідомі викрали понад 80 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції в Тернопільській області.

“Потерпів від рук невідомих житель обласного центру. Крадії за кілька хвилин майстерно відчиняли салон автівки шляхом сканування сигналу центрального замка. З іномарки зловмисники викрали готівку в сумі більше 80 000 гривень”, - йдеться у повідомленні поліції.

Водночас у поліції зазначили, що крадіжка сталася у самому Тернополі.

Як повідомляють у відомстві, власник автомобіля спершу нічого не помітив, адже ніяких пошкоджень авто не було. Лише згодом чоловік помітив відсутність готівки та звернувся за допомогою до працівників поліції.

Наразі за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.

Як повідомляв УНН, в інкасаторів під Києвом вкрали 1,8 млн грн.

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