В інкасаторів під Києвом вкрали 1,8 млн грн, є травмований
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Злочинці, які напали на інкасаторський автомобіль ПриватБанку в Ірпені Київської області, викрали 1,8 млн грн в спеціальних касетах, водій отримав тілесні ушкодження. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення банку.
"Як повідомили в службі безпеки банку, сьогодні вранці під час планової інкасації банківського відділення на інкасаторський автомобіль ПриватБанку було скоєно напад групою невідомих злочинців. Збивши водія-інкасатора викраденим автомобілем і заблокувавши виїзд інкасаторського авто, погрожуючи застосуванням зброї і фізичної сили, грабіжники змогли заволодіти касетами з грошима для банкомату й втекти", - повідомили у банку.
Як зазначається, "водій інкасаторського автомобіля отримав тілесні ушкодження".
"За даними СБ банку, з інкасаторського авто викрадено 1,8 млн грн в спеціальних касетах, призначених для завантаження банкоматів, що значно знижує шанси грабіжників уникнути відповідальності", - додали в банку.
Водночас у ГУ НП в області повідомили, що двоє невідомих викрали з інкасаторського авто загалом чотири банкоматні касети з коштами та зникли на чорному джипі.
Поліцією введено план "Перехоплення". Тривають розшукові заходи. Найближчим часом буде вирішено питання щодо правової кваліфікації події.
ПриватБанк пообіцяв винагороду у 100 тис. грн за інформацію, яка допоможе затримати злочинців, які вчинили напад на інкасаторський автомобіль банку в Ірпені.
Нагадаємо, в Одесі напали на інкасаторів.