У инкассаторов под Киевом украли почти 2 млн грн, есть травмированный

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106322 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112868 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 144795 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136591 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171341 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118093 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141651 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Преступники, напавшие на инкассаторский автомобиль ПриватБанка в Ирпене Киевской области, похитили 1,8 млн грн в специальных кассетах, водитель получил телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение банка.

"Как сообщили в службе безопасности банка, сегодня утром во время плановой инкассации банковского отделения на инкассаторский автомобиль ПриватБанка было совершено нападение группой неизвестных преступников. Сбив водителя-инкассатора похищенным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и убежать", - сообщили в банке.

Как отмечается, "водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения".

"По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищено 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что значительно снижает шансы грабителей избежать ответственности", - добавили в банке.

В то же время в ГУ НП в области сообщили, что двое неизвестных похитили из инкассаторского авто в целом четыре банкоматные кассеты со средствами и скрылись на черном джипе.

Полицией введен план "Перехват". Продолжаются розыскные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации события.

ПриватБанк пообещал вознаграждение в 100 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать преступников, совершивших нападение на инкассаторский автомобиль банка в Ирпене.

Напомним, в Одессе напали на инкассаторов.

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