У инкассаторов под Киевом украли почти 2 млн грн, есть травмированный
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Преступники, напавшие на инкассаторский автомобиль ПриватБанка в Ирпене Киевской области, похитили 1,8 млн грн в специальных кассетах, водитель получил телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение банка.
"Как сообщили в службе безопасности банка, сегодня утром во время плановой инкассации банковского отделения на инкассаторский автомобиль ПриватБанка было совершено нападение группой неизвестных преступников. Сбив водителя-инкассатора похищенным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и убежать", - сообщили в банке.
Как отмечается, "водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения".
"По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищено 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что значительно снижает шансы грабителей избежать ответственности", - добавили в банке.
В то же время в ГУ НП в области сообщили, что двое неизвестных похитили из инкассаторского авто в целом четыре банкоматные кассеты со средствами и скрылись на черном джипе.
Полицией введен план "Перехват". Продолжаются розыскные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации события.
ПриватБанк пообещал вознаграждение в 100 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать преступников, совершивших нападение на инкассаторский автомобиль банка в Ирпене.
Напомним, в Одессе напали на инкассаторов.