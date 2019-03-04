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У тернополянина из автомобиля украли более 80 тыс. грн

У тернополянина из автомобиля украли более 80 тыс. грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. В Тернополе из салона иномарки неизвестные похитили более 80 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

"Пострадал от рук неизвестных житель областного центра. Воры за несколько минут искусно открывали салон автомобиля путем сканирования сигнала центрального замка. Из иномарки злоумышленники похитили наличные в сумме более 80 тысяч гривен", - говорится в сообщении полиции.

В то же время в полиции отметили, что кража произошла в самом Тернополе.

Как сообщают в ведомстве, владелец автомобиля сначала ничего не заметил, ведь никаких повреждений авто не было. Лишь позже мужчина заметил отсутствие наличности и обратился за помощью к сотрудникам полиции.

По факту кражи открыто уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 185 УК Украины.

Как сообщал УНН, у инкассаторов под Киевом украли 1,8 млн грн.

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