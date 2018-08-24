В Одессе создали живую вышиванковую цепь

В мероприятии приняли участие одесситы, а также гости города. В вышиванках, держась за руки, они создали живую цепь, начиная от памятника Дюку де Ришелье вниз и вверх по Потемкинской лестнице к памятнику графу Воронцову и по Приморскому бульвару. Организаторы подготовили 5 тысяч регистрационных бейджей, надеясь установить новый рекорд. Всего в этом году в акции приняли участие 1875 участников. Наибольшее количество людей в вышиванках собралась на фестивале в 2016 году. Тогда живую цепь от памятника Дюку и к Морскому вокзалу создали 3351 участник.

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Как сообщал УНН, на улице Крещатик в столице состоялся военный парад к 27-й годовщине Независимости Украины. В нем приняли участие 250 единиц техники и 4,5 тысяч военных, а также 18 иностранных делегаций, в том числе из стран-членов НАТО. Во время проведения парада существенных нарушений правопорядка не было зафиксировано.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина празднует 27-годовщину Независимости.