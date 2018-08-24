У центрі Львова утворили "живу" карту України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У День Незалежності України у Львові створили "живий"синьо-жовтий прапор із повітряних кульок у формі карти України. Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"У день 27-ої річниці Незалежності України у центрі Львова, на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку, відбулася масштабна мистецька акція "Творимо живий прапор України". "Живий" синьо-жовтий прапор із повітряних кульок у формі України створили понад півтори тисячі учасників акції", - розповіли в ОДА.
Також до акції долучилися понад 500 учасників хорових колективів та понад 300 танцівників. Хорові колективи спільно виконали пісню, під яку вперше 27 років тому до Верховної Ради України внесли синьо-жовтий прапор - "Ой у лузі червона калина".
Крім того, на площі перед пам'ятником Шевченку також вишикували прапори зі Сходу Україну, які пройшли бойові дії, з підписами бійців.
Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 27-річницю Дня Незалежності.