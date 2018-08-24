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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У центрі Львова утворили "живу" карту України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У День Незалежності України у Львові створили "живий"синьо-жовтий прапор із повітряних кульок у формі карти України. Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

У центрі Львова утворили "живу" карту України

"У день 27-ої річниці Незалежності України у центрі Львова, на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку, відбулася масштабна мистецька акція "Творимо живий прапор України". "Живий" синьо-жовтий прапор із повітряних кульок у формі України створили понад півтори тисячі учасників акції", - розповіли в ОДА.

Також до акції долучилися понад 500 учасників хорових колективів та понад 300 танцівників. Хорові колективи спільно виконали пісню, під яку вперше 27 років тому до Верховної Ради України внесли синьо-жовтий прапор - "Ой у лузі червона калина".

Крім того, на площі перед пам'ятником Шевченку також вишикували прапори зі Сходу Україну, які пройшли бойові дії, з підписами бійців.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 27-річницю Дня Незалежності. 

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