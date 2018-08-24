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В центре Львова образовали "живую" карту Украины

Киев • УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости Украины во Львове создали "живой" сине-желтый флаг из воздушных шаров в форме карты Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, передает УНН.

В центре Львова образовали "живую" карту Украины

"В день двадцать седьмой годовщины Независимости Украины в центре Львова, на площади перед памятником Тарасу Шевченко, состоялась масштабная художественная акция "Творим живой флаг Украины". "Живой" сине-желтый флаг из воздушных шаров в форме Украине создали более полутора тысяч участников акции", - рассказали в ОГА.

К акции присоединились более 500 участников хоровых коллективов и более 300 танцоров. Хоровые коллективы совместно исполнили песню, под которую впервые 27 лет назад в Верховную Раду Украины внесли сине-желтый флаг - "Ой в лузе красная калина".

Кроме того, на площади перед памятником Шевченко также выстроили флаги с Востока Украины, которые прошли боевые действия, с подписями бойцов.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина празднует 27-годовщину Дня Независимости.

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