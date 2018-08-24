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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Одесі створили живий вишиванковий ланцюг

Київ • УНН

 • 24165 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні на Приморському бульварі в Одесі відбувся ювілейний 10-й Вишиванковий фестиваль, у рамках якого одесити створили живий ланцюг із людей, одягнутих у національне вбрання, повідомляє кореспондент УНН.

В Одесі створили живий вишиванковий ланцюг

У заході взяли участь одесити, а також гості міста. У вишиванках, тримаючись за руки, вони створили живий ланцюг, починаючи від пам’ятника Дюку де Рішельє вниз та вгору по Потьомкінських сходах до пам’ятника графу Воронцову і по Приморському бульвару. Організатори підготували 5 тисяч реєстраційних бейджів, сподіваючись встановити новий рекорд. Загалом цього року в акції взяли участь 1875 учасників. Найбільша кількість людей у вишиванках зібралася на фестивалі у 2016 році. Тоді живий ланцюг від пам’ятника Дюку і до Морського вокзалу створили 3351 учасник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У центрі Львова утворили "живу" карту України 

Як повідомляв УНН, на вулиці Хрещатик у столиці відбувся військовий парад до 27-ї річниці Незалежності України. У ньому взяли участь 250 одиниць техніки і 4,5 тисяч військових, а також 18 іноземних делегацій, зокрема з країн-членів НАТО. Під час проведення параду суттєвих порушень правопорядку не було зафіксовано

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 27-річницю Дня Незалежності

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