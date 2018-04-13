В Одессе произошел масштабный пожар на набережной
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Одессе произошел пожар в здании ресторана на 13-й станции Большого Фонтана, передает корреспондент УНН.
По словам очевидцев, пожар начался недавно, на место только что прибыли спасатели, очевидцы слышат одиночные взрывы возле места возгорания.
В то же время корреспонденту УНН пресс-служба патрульной полиции Одесской области подтвердила, что горит частный ресторан, расположенный на набережной.
Сейчас в управлении ГСЧС в Одесской области не комментируют произошедшее.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки спасатели более двух тысяч раз выезжали для ликвидации чрезвычайных ситуайций.