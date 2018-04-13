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В Одесі сталася масштабна пожежа на набережній

В Одесі сталася масштабна пожежа на набережній

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Одесі сталася пожежа в будівлі ресторану на 13-й станції Великого Фонтану, передає кореспондент УНН.

Зі слів очевидців, пожежа почалася нещодавно, на місце щойно прибули рятувальники, очевидці чують поодинокі вибухи біля місця загоряння.

Водночас кореспонденту УНН прес-служба патрульної поліції Одеської області підтвердила, що горить приватний ресторан, розташований на набережній.

Наразі в управлінні ДСНС в Одеської області не коментують подію.

Як повідомляв УНН, за останню добу підрозділи ДСНС здійснили більше двох тисяч виїздів для ліквідації небезпечних ситуацій.

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