В Одессе районная ТИК во время приема протоколов не приняла решения по двум участкам

“8 из 16 членов Приморской районной в городе Одессе ТИК дважды воздержались при голосовании за принятие избирательной документации от участковых избирательных комиссий. Сначала в Приморскую районную ТИК приехали члены УИК № 510339, у которых оказался незапакованим список избирателей. Восемь членов районной ТИК воздержались при голосовании за принятие избирательной документации. После этого документы привезла УИК № 510328. К ее избирательной документации замечаний не было, но во время голосования эти же восемь членов районной ТИК снова воздержались, в результате чего не хватило голосов для принятия решения”, — говорится в сообщении.

По данным наблюдателей, по состоянию на 23:00 воскресенья члены обеих УИК находились в ожидании в помещении районной ТИК. По словам членов избирательных комиссий, они ждут разъяснений от Одесской городской ТИК. Районная ТИК тем временем пошла на технический перерыв.

Как сообщал УНН, в Каменце-Подольском правоохранители пытались вывести члена ТИК с заседания за якобы положительный тест на COVID-19.

Напомним, по данным полиции, голосование на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, составила 24%.