В Одессе районная ТИК во время приема протоколов не приняла решения по двум участкам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Одессе в воскресенье после голосования на местных выборах районная ТИК во время приема протоколов от УИК не приняла никакого решения по двум избирательным участкам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.
“8 из 16 членов Приморской районной в городе Одессе ТИК дважды воздержались при голосовании за принятие избирательной документации от участковых избирательных комиссий. Сначала в Приморскую районную ТИК приехали члены УИК № 510339, у которых оказался незапакованим список избирателей. Восемь членов районной ТИК воздержались при голосовании за принятие избирательной документации. После этого документы привезла УИК № 510328. К ее избирательной документации замечаний не было, но во время голосования эти же восемь членов районной ТИК снова воздержались, в результате чего не хватило голосов для принятия решения”, — говорится в сообщении.
По данным наблюдателей, по состоянию на 23:00 воскресенья члены обеих УИК находились в ожидании в помещении районной ТИК. По словам членов избирательных комиссий, они ждут разъяснений от Одесской городской ТИК. Районная ТИК тем временем пошла на технический перерыв.
Как сообщал УНН, в Каменце-Подольском правоохранители пытались вывести члена ТИК с заседания за якобы положительный тест на COVID-19.
Напомним, по данным полиции, голосование на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, составила 24%.