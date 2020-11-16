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В Одесі районна ТВК під час прийому протоколів не ухвалила рішення по двом дільницям

В Одесі районна ТВК під час прийому протоколів не ухвалила рішення по двом дільницям

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Одесі у неділю після голосування на місцевих виборах районна ТВК під час прийому протоколів від ДВК не ухвалила жодного рішення по двом виборчим дільницям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

“8 з 16 членів Приморської районної у місті Одесі ТВК двічі утрималися під час голосування за прийняття виборчої документації від дільничних виборчих комісій. Спочатку до Приморської районної ТВК приїхали члени ДВК № 510339, в яких виявися незапакованим список виборців. Вісім членів районної ТВК утрималися під час голосування за прийняти виборчої документації. Після цього документи привезла ДВК № 510328. До її виборчої документації зауважень не було, але під час голосування ці ж восьмеро членів районної ТВК знову утрималися, в результаті чого не вистачило голосів для прийняття рішення”, — йдеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, станом на 23:00 неділі члени обох ДВК перебували в очікуванні у приміщенні районної ТВК. За словами членів виборчих комісій, вони чекають на роз’яснення від Одеської міської ТВК. Районна ТВК тим часом пішла на технічну перерву.

Як повідомляв УНН, у Кам’янці-Подільському правоохоронці намагалися вивести членкиню ТВК із засідання через начебто позитивний тест на COVID-19.

Нагадаємо, за даними поліції, голосування на місцевих виборах в Україні пройшло без серйозних порушень. Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбулися у семи містах України, становила 24%.

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