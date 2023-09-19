В Одессе прогремел взрыв

Детали

По состоянию на 02.00 воздушная тревога звучит в центральных, восточных и южных областях. Актуальную карту тревог можно посмотреть по ссылке.

Добавим

Накануне, 18 сентября, в небе над Одесской областью уничтожили 11 ударных беспилотников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Воздушных Силах показали уничтожение вражеских раке на Одесщине