В Одессе прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога, есть угроза ударных БПЛА, предупредили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
По состоянию на 02.00 воздушная тревога звучит в центральных, восточных и южных областях. Актуальную карту тревог можно посмотреть по ссылке.
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Накануне, 18 сентября, в небе над Одесской областью уничтожили 11 ударных беспилотников.
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