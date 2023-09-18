У небі над Одещиною вночі знищили 11 ударних безпілотників - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки нічної атаки на Одещину, передає УНН.
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Кіпер зазначив, що під ударом ворога знову був Ізмаїльський район.
«Наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю.
Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає», - поінформував він.
Однак, є влучання, продовжив Кіпер, додаючи, що ворог поцілив в рекреаційну інфраструктуру Вилково.
Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, додав очільник ОВА.
Також Кіпер закликав жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до безпечних місць.
«Це збереже ваше життя та здоровʼя», - підкреслив він.
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