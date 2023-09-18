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В небе над Одесской областью ночью уничтожили 11 ударных беспилотников - Кипер

Киев • УНН

 • 196525 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях ночной атаки на Одесскую область, передает УНН.

Детали

Кипер отметил, что под ударом врага снова был Измаильский район.

«Наши силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над Одесской областью.

Пострадавших среди гражданских, к счастью, нет», - проинформировал он.

Однако, есть попадания, продолжил Кипер, добавив, что враг попал в рекреационную инфраструктуру Вилково.
Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали, добавил глава ОВА.

Также Кипер призвал жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться в безопасные места.

«Это сохранит вашу жизнь и здоровье», - подчеркнул он.

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