У небі над Україною вночі знищили 18 ворожих "шахедів" та 17 крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Сили оборони у ніч на 18 вересня знищили 18 з 24 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131” та усі 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 запущених російськими військами, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Ворожі «шахеди» летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – ТОТ Крим).
Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.
Цитата
“У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.
Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 . Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей”, - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни вночі атакували дронами Миколаївщину