В небе над Украиной ночью уничтожили 18 вражеских "шахедов" и 17 крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 18 сентября уничтожили 18 из 24 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131” и все 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 запущенных российскими войсками, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Вражеские «шахеды» летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск – рф и мыс Чауда – ВОТ Крым).
Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты осуществили из Волгоградской области.
Цитата
“В ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БПЛА типа “Shahed-136/131” и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования.
Задействовано восемь бортов, зафиксировано пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей”, - говорится в сообщении.
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