В Одесі пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. В місті та області оголошена повітряна тривога, є загроза ударних БПЛА, попередили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Станом на 02.00 повітряна тривога лунає у центральних, східних та південних областях. Актуальну мапу тривог можна переглянути за посиланням.
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Напередодні, 18 вересня, у небі над Одещиною знищили 11 ударних безпілотників.
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