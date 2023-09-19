В Одесі пролунав вибух

Деталі

Станом на 02.00 повітряна тривога лунає у центральних, східних та південних областях. Актуальну мапу тривог можна переглянути за посиланням.

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Напередодні, 18 вересня, у небі над Одещиною знищили 11 ударних безпілотників.

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