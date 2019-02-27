В Одессе продолжают допрос свидетелей по делу о пожаре в лагере "Виктория"

"Сегодня, (по делу о пожаре в детском лагере "Виктория" - ред.) рассмотрели ходатайства по делу и продолжили допрашивать свидетелей", - отметили в пресс-службе.



Также, следующее заседание в отношении бывшего директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисян запланировано на 6 марта в 12:00.



Напомним, бывшему директору лагеря "Виктория" Саркисяну объявлено подозрение ч.2 ст.270 УК - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель нескольких детей.



Как сообщал УНН, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошел в сентябре 2017 года. Вследствие него погибли трое детей.



Напомним, отстранен директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян заявил, что прокуратура пытается всю вину за пожар в лагере повесить на него.