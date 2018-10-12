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Пожежа у "Вікторії": директору табору продовжили арешт

Пожежа у "Вікторії": директору табору продовжили арешт

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Рішенням Київського районного суду Одеси відсторонений директор табору "Вікторія" Петрос Саркісян перебуватиме в СІЗО ще 60 діб. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Так, прокуратура подала клопотання щодо подовження терміну утримання під вартою Саркісяна ще на 60 діб.

Захисники директора табору в черговий раз подали клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, посилаючись на стан здоров’я підозрюваного.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трагедія у "Вікторії": заступник директора табору визнала свою провину

"Зважаючи на санкцію статті, по якій Саркісяну оголошено підозру (ч.2 ст.270 ККУ Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель кількох дітей) суддя прийняв рішення продовжити термін утримання під вартою підозрюваному ще на два місяці", – зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, відсторонений директор табору "Вікторія" Петрос Саркісян заявив, що прокуратура намагається всю провину за пожежу у таборі почепити на нього. 

Нагадаємо, пожежа в одеському таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року. Тоді загинули троє дітей. Наразі за ініціативою батьків загиблих дітей триває незалежна повторна експертиза на місці пожежі.

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