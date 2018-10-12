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Пожар в "Виктории": директору лагеря продлили арест

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 12 октября. УНН. Решением Киевского районного суда Одессы отстраненный директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян будет находиться в СИЗО еще 60 суток. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Так, прокуратура подала ходатайство о продлении срока содержания под стражей Саркисяна еще на 60 суток.

Защитники директора лагеря в очередной раз подали ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья подозреваемого.

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"Учитывая санкцию статьи, по которой Саркисяну объявлено подозрение (ч.2 ст.270 УК Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель нескольких детей) судья принял решение продлить срок содержания под стражей подозреваемому еще на два месяца", – отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, отстраненный директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян заявил, что прокуратура пытается всю вину за пожар в лагере повесить на него.

Напомним, пожар в одесском лагере "Виктория" произошла в сентябре 2017 года. Тогда погибли трое детей. Сейчас по инициативе родителей погибших детей продолжается независимая повторная экспертиза на месте пожара.

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