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Пожежа у таборі "Вікторія": міжнародні експерти розпочали незалежну перевірку

Пожежа у таборі "Вікторія": міжнародні експерти розпочали незалежну перевірку

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 24 липня. УНН. Фахівці Міжнародного інституту експертиз проводять експертизу будівлі табору "Вікторія". Про це кореспонденту УНН повідомила адвокат потерпілих Тетяна Сягровець.

За її словами, батько загиблої доньки Олексій Мазур звернувся до суду із заявою про проведення повторної незалежної експертизи, що дозволить визначити причини пожежі.

"У рамках виділеного кримінального провадження Приморський суд дозволив групі з міжнародних фахівців провести незалежну пожежно-технічну та будівельну експертизу табору "Вікторія", - зазначила Т.Сягровець.

Наразі експерти вже другий день працюють на місці пожежі. Вони просіюють згорілі уламки будівлі, а також вилучають зразки деревини з аналогічних сусідніх будівель. Їх будуть перевіряти на стан протипожежної обробки.

Нагадаємо, пожежа у дитячому таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року, у результаті якої загинули троє дітей.

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