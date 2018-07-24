Пожар в лагере "Виктория": международные эксперты начали независимую проверку
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 июля. УНН. Специалисты Международного института экспертиз проводят экспертизу здания лагеря "Виктория". Об этом корреспонденту УНН сообщила адвокат потерпевших Татьяна Сягровец.
По ее словам, отец погибшей дочери Алексей Мазур обратился в суд с заявлением о проведении повторной независимой экспертизы, которая позволит определить причины пожара.
"В рамках выделенного уголовного производства Приморский суд разрешил группе из международных специалистов провести независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу лагеря "Виктория", - отметила Т.Сягровец.
Сейчас эксперты уже второй день работают на месте пожара. Они просеивают сгоревшие обломки здания, а также изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.
Напомним, пожар в детском лагере "Виктория" произошла в сентябре 2017 года, в результате которой погибли трое детей.