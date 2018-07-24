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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34270 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100336 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122487 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130128 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168246 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153029 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Пожар в лагере "Виктория": международные эксперты начали независимую проверку

Пожар в лагере "Виктория": международные эксперты начали независимую проверку

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 24 июля. УНН. Специалисты Международного института экспертиз проводят экспертизу здания лагеря "Виктория". Об этом корреспонденту УНН сообщила адвокат потерпевших Татьяна Сягровец.

По ее словам, отец погибшей дочери Алексей Мазур обратился в суд с заявлением о проведении повторной независимой экспертизы, которая позволит определить причины пожара.

"В рамках выделенного уголовного производства Приморский суд разрешил группе из международных специалистов провести независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу лагеря "Виктория", - отметила Т.Сягровец.

Сейчас эксперты уже второй день работают на месте пожара. Они просеивают сгоревшие обломки здания, а также изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.

Напомним, пожар в детском лагере "Виктория" произошла в сентябре 2017 года, в результате которой погибли трое детей.

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