В Одесі продовжують допит свідків у справі щодо пожежі в таборі "Вікторія"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сьогодні відбулося засідання у справі щодо пожежі в таборі "Вікторія". Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Київського районного суду міста Одеси.
"Сьогодні, (у справі щодо пожежі в дитячому таборі "Вікторія"- ред.) розглянули клопотання по справі та продовжили допитувати свідків", - зазначили в прес-службі.
Також, наступне засідання стосовно колишнього директора табору "Вікторія" Петроса Саркісян заплановане на 6 березня о 12:00.
Нагадаємо, колишньому директору табору "Вікторія" Саркісяну оголошено підозру ч.2 ст.270 ККУ – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель кількох дітей.
Як повідомляв УНН, пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року. Внаслідок неї загинули троє дітей.
Нагадаємо, відсторонений директор табору "Вікторія" Петрос Саркісян заявив, що прокуратура намагається всю провину за пожежу у таборі почепити на нього.