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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе правоохранители работают в усиленном режиме: Куликово поле и Греческая площадь под контролем

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. Центральные улицы города Одесса перекрыты, проводятся мероприятия по обеспечению порядка. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В Одессе правоохранители работают в усиленном режиме: Куликово поле и Греческая площадь под контролем

На Куликовом поле установлено рамки-металлоискатели, территорию вокруг усиленно охраняют правоохранители. Перед открытием прохода в Дом профсоюзов специалисты-взрывотехники проверили территорию на наличие взрывчатых и опасных предметов. На постоянном дежурстве находятся бригады скорой медицинской помощи, ГСЧС. Всего на улицы города вышли более 2 тыс. правоохранителей.

Ожидается, что сегодня "куликовци" проведут митинг у Дома профсоюзов. А радикалы анонсировали проведение патриотического марша от парка им.Шевченко к Соборной площади.

Напомним, публичную безопасность и порядок 2 мая в Одессе будут обеспечивать более 2 тыс. правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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