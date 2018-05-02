В Одессе правоохранители работают в усиленном режиме: Куликово поле и Греческая площадь под контролем
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. Центральные улицы города Одесса перекрыты, проводятся мероприятия по обеспечению порядка. Об этом сообщает корреспондент УНН.
На Куликовом поле установлено рамки-металлоискатели, территорию вокруг усиленно охраняют правоохранители. Перед открытием прохода в Дом профсоюзов специалисты-взрывотехники проверили территорию на наличие взрывчатых и опасных предметов. На постоянном дежурстве находятся бригады скорой медицинской помощи, ГСЧС. Всего на улицы города вышли более 2 тыс. правоохранителей.
Ожидается, что сегодня "куликовци" проведут митинг у Дома профсоюзов. А радикалы анонсировали проведение патриотического марша от парка им.Шевченко к Соборной площади.
Напомним, публичную безопасность и порядок 2 мая в Одессе будут обеспечивать более 2 тыс. правоохранителей.