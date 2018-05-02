В Одесі правоохоронці працюють у посиленому режимі: Куликове поле та Грецька площа під контролем
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Центральні вулиці міста Одеса перекрито, проводяться заходи із забезпечення порядку. Про це повідомляє кореспондент УНН.
На Куликовому полі встановлено рамки-металошукачі, територію навкруги посилено охороняють правоохоронці. Перед відкриттям проходу до Будинку профспілок спеціалісти-вибухотехніки перевірили територію на наявність вибухових та небезпечних предметів. На постійному чергуванні знаходяться бригади швидкої медичної допомоги, ДСНС. Загалом на вулиці міста вийшли понад 2 тис. правоохоронців.
Очікується, що сьогодні "куліковці" проведуть мітинг біля Будинку профспілок. А радикали анонсували проведення патріотичного маршу від парку ім.Шевченка до Соборної площі.
Нагадаємо, публічну безпеку і порядок 2 травня в Одесі забезпечуватимуть понад 2 тис. правоохоронців.