В Одессе начали расследовать падение кирпича на женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Из-за травмирования женщины, на которую в Одессе упала кирпичная кладка, открыли уголовное производство. Об этом сообщил начальник Таировского отделения полиции Виталий Негря, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) (УК Украины - ред.)", - сообщил Негря.
Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Продолжается досудебное следствие.
По данным полиции, на 84-летнюю женщину, которая проходила мимо недостроя на улице Академика Глушко, упала кирпичная кладка. Пострадавшая обратилась за медпомощью в больницу. Медики диагностировали у нее ушибленные раны пальцев руки, перелом костей носа, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Напомним, в Одессе пожилой человек травмировалась в результате разрушения части стены новостройки.