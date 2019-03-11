В Одесі почали розслідувати падіння цегли на жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Через травмування жінки, на яку в Одесі впала цегляна кладка, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив начальник Таїровського відділення поліції Віталій Негря, передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) (КК України - ред.)", - повідомив Негря.
Санкція статті передбачає покарання - штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого. Триває досудове слідство.
За даними поліції, на 84-річну жінку, яка проходила повз недобудову на вулиці Академіка Глушка, впала цегляна кладка. Постраждала звернулася за меддопомогою до лікарні. Медики діагностували у неї забиті рани пальців руки, перелом кісток носа, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Нагадаємо, в Одесі літня людина травмувалася внаслідок руйнування частини стіни новобудови.