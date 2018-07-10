В Одессе под припаркованным автомобилем обнаружили шумовую гранату
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 июля. УНН. Одесские правоохранители расследуют факт обнаружения под припаркованным автомобилем шумовой гранаты. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.
Так, подозрительный предмет был найден сегодня под припаркованным на улице Новикова легковым автомобилем "Тойота Прадо".
"Подозрительный предмет, который свисал из-под легковушки 33-летнего мужчины, заметили люди, которые работали неподалеку. Взрывотехническая группа изъяла его и направила на исследование в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр", - отметили в полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах граната оказалась под транспортным средством.
Напомним, в Харькове во время движения взорвался автомобиль.