В Одесі під припаркованим автомобілем виявили шумову гранату
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 липня. УНН. Одеські правоохоронці розслідують факт виявлення під припаркованим автомобілем шумової гранати. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Так, підозрілий предмет було знайдено сьогодні під припаркованим на вулиці Новікова легковим автомобілем "Тойота Прадо".
"Підозрілий предмет, що звисав з-під легковика 33-річного чоловіка, помітили люди, які працювали неподалік. Вибухотехнічна група вилучила його та направила на дослідження до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру", - зазначили у поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці з'ясовують, за яких обставин граната опинилася під транспортним засобом.
Нагадаємо, у Харкові під час руху вибухнув автомобіль.