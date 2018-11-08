Одесский полицейский застрелил подозреваемого в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Полицейский выстрелил в подозреваемого в убийстве, когда тот бросился на одного из правоохранителей с топором и пытался сбежать. От полученного ранения мужчина погиб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.
"Примерно час назад при проверке адреса, где предположительно находился подозреваемый в убийстве гражданин, который разыскивался, последний оказал сопротивление сотрудникам полиции, бросился на одного из полицейских с топором и пытался сбежать. Участковый Суворовского ОП вынужден был применить табельное оружие", – написал Форостяк.
Вследствие полученного огнестрельного ранения мужчина погиб на месте.
"Кстати, этот преступник разыскивался за убийство учителя на кладбище, которое было 2 ноября", – добавил Форостяк.
Напомним, во время задержания банды рэкетиров в Харькове правоохранитель застрелил одного из злоумышленников.