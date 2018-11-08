Одеський поліцейський застрелив підозрюваного у вбивстві

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Поліцейський вистрілив у підозрюваного у вбивстві, коли той кинувся на одного з правоохоронців із сокирою та намагався втекти. Від отриманого поранення чоловік загинув. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.