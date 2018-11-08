Одеський поліцейський застрелив підозрюваного у вбивстві

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Поліцейський вистрілив у підозрюваного у вбивстві, коли той кинувся на одного з правоохоронців із сокирою та намагався втекти. Від отриманого поранення чоловік загинув. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.

"Приблизно годину тому при перевірці адреси, де ймовірно знаходився підозрюваний у вбивстві громадянин, який розшукувався, останній вчинив опір співробітникам поліції, кинувся на одного з поліцейських з сокирою та намагався втекти. Дільничий Суворовського ВП змушений був застосувати табельну зброю", – написав Форостяк.

Внаслідок отриманого вогнепального поранення чоловік загинув на місці.

"До речі, цей злочинець розшукувався за вбивство вчителя на цвинтарі, що було 2 листопада", – додав Форостяк.

Нагадаємо, під час затримання банди рекетирів у Харкові правоохоронець застрелив одного зі зловмисників.

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