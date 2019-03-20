В Одессе во время ссоры один водитель ударил ножом в шею другого
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Одессе задержали водителя, который во время ссоры ударил другого в шею. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.
"Указанное событие квалифицированная статье 115 части 1 и статье 15 УК Украины, то есть покушение на убийство", - ответила Гордиевская на вопрос, имел ли место конфликт между водителями, в результате которого один человек ударил другого ножом в шею.
По ее словам, злоумышленника задержали. Завтра ему выбирать меру пресечения.
"Будем просить содержания под стражей", - добавила Гордиевская.
Напомним, в Одессе прохожего ударили ножом в живот.