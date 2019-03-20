В Одесі під час сварки один водій вдарив ножем у шию іншого
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Одесі затримали водія, який під час сварки вдарив іншого в шию. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації поліції в Одеській області Любов Гордієвська.
"Вказана подія кваліфікована статтею 115 частиною 1 та статтею 15 КК України, тобто замах на вбивство", - відповіла Гордієвська на питання, чи мав місце конфлікт між водіями, в результаті якого один чоловік вдарив іншого ножем в шию.
За її словами, зловмисника затримали. Завтра йому обиратимуть міру запобіжного заходу.
"Будемо просити тримання під вартою", - додала Гордієвська.
Нагадаємо, в Одесі перехожого вдарили ножем в живіт.