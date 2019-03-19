В Одесі перехожого вдарили ножем в живіт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Одесі чоловік завдав ножове поранення в живіт перехожому, який намагався врегулювати конфлікт. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.
Так, подія сталася на Десантному бульварі в Одесі.
"24-річний одесит почув, що між його знайомим та невідомим виникла сварка. Побачивши, що конфлікт не вщухає, потерпілий вирішив допомогти чоловікам дійти згоди. Щойно молодий чоловік підійшов, зловмисник дістав ножа та вдарив його в живіт, після чого пішов геть", - прокоментували в поліції.
Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням шлунку та печінки. Медики оцінюють його стан як важкий.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його.
"Пояснювати свої дії раніше судимий 36-річний чоловік відмовився. Затриманому повідомлено про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі агресивний чоловік вдарив поліцейського ножем у груди.