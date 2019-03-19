В Одессе прохожего ударили ножом в живот
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Одессе мужчина нанес ножевое ранение в живот прохожему, который пытался урегулировать конфликт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Так, происшествие случилось на Десантном бульваре в Одессе.
"24-летний одессит услышал, что между его знакомым и неизвестным возникла ссора. Увидев, что конфликт не утихает, потерпевший решил помочь мужчинам прийти к согласию. Только молодой человек подошел, злоумышленник достал нож и ударил его в живот, после чего ушел", - прокомментировали в полиции.
Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением желудка и печени. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.
"Объяснять свои действия ранее судимый 36-летний мужчина отказался. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе агрессивный человек ударил полицейского ножом в грудь.