В Одессе во время столкновения между фанатами пострадали двое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Одессе в схватке между футбольными фанатами пострадали двое сотрудников полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
Драка между болельщиками произошла на улице Маразлиевской. Полицейские ее успокоили и задержали шестерых участников конфликта, которых доставили в отделение полиции.
“Получив сообщение, полицейские немедленно прибыли на место происшествия для урегулирования конфликта. Силами правоохранителей он был локализован. В результате противоправных действий конфликтующих двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь”, — указано в сообщении правоохранителей.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
“Устанавливаются обстоятельства происшествия и правовой статус каждого из ее участников”, — добавили в полиции.
Как сообщал УНН, перед матчем за Суперкубок Украины в Одессе подрались болельщики.