В Одесі під час сутички між фанатами постраждали двоє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. В Одесі у сутичці між футбольними фанатами постраждали двоє співробітників поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.
Бійка між уболівальниками сталася на вулиці Маразліївській. Поліцейські її вгамували та затримали шістьох учасників конфлікту, яких доставили до відділку поліції.
“Отримавши повідомлення, поліцейські негайно прибули на місце події для врегулювання конфлікту. Силами правоохоронців він був локалізований. Внаслідок протиправних дій конфліктувальників двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. Їм надано медичну допомогу”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
“Встановлюються обставини події та правовий статус кожного з її учасників”, — додали у поліції.
Як повідомляв УНН, перед матчем за Суперкубок України в Одесі побилися вболівальники.