В Одессе передумали: вводят "карантин выходного дня"

В городском совете отметили, что на выходных в Одессе будет действовать карантин выходного дня.

"На территории продолжают действовать ограничения "оранжевой зоны". Дополнительно прилагаются ограничения карантина выходного дня", - говорится в сообщении.

Власти также напомнила, что граждане должны придерживаться масочного режима в общественных местах и транспорте.

Напомним, неделю назад Одесса присоединилась к ряду городов, которые бойкотировали карантин выходного дня.