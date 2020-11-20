В Одессе передумали: вводят "карантин выходного дня"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Одессе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести “карантин выходного дня”, передает УНН со ссылкой на сообщение городского совета.
В городском совете отметили, что на выходных в Одессе будет действовать карантин выходного дня.
"На территории продолжают действовать ограничения "оранжевой зоны". Дополнительно прилагаются ограничения карантина выходного дня", - говорится в сообщении.
Власти также напомнила, что граждане должны придерживаться масочного режима в общественных местах и транспорте.
Напомним, неделю назад Одесса присоединилась к ряду городов, которые бойкотировали карантин выходного дня.