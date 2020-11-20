В Одесі передумали: вводять "карантин вихідного дня"

У міській раді відзначили, що на вихідних в Одесі діятиме карантин вихідного дня.

"На території продовжують діяти обмеження "помаранчевої зони". Додатково додаються обмеження карантину вихідного дня", - йдеться у повідомленні.

Влада також нагадала, що громадяни мають дотримуватись маскового режиму в громадських місцях та транспорті.

Нагадаємо, тиждень тому Одеса приєдналась до низки міст, які бойкотували карантин вихідного дня.