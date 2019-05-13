В Одессе обокрали судью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Одессе ищут вора, который обокрал квартиру судьи. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Неизвестный подобрал ключи и проник в помещение судьи Одесского окружного административного суда, пока дома никого не было.
Из квартиры вор вынес деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба устанавливается.
По данному факту начато досудебное расследование ч.3 ст.185 УК Украины (кража).
Как сообщал УНН, в столице обокрали сотрудника ГПУ.
Напомним, в Северодонецке Луганской области неизвестные обокрали авто прокурора.