У столиці обікрали співробітника ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У столиці обікрали авто прокурора Генеральної прокуратури. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася у Дарницькому районі столиці. Невідомі пробили колесо автомобіля прокурора та викрали з авто сумку з документами та грошима. В подальшому сумку підкинули на авто мийку неподалік місця скоєння злочину. Гроші з сумки зникли, а ось документи зловмисники залишили.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (крадіжка).
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області невідомі обікрали авто прокурора.