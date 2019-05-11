В столице обокрали сотрудника ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В столице обокрали авто прокурора Генеральной прокуратуры. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в Дарницком районе столицы. Неизвестные пробили колесо автомобиля прокурора и похитили из авто сумку с документами и деньгами. В дальнейшем сумку подбросили на авто мойку недалеко от места совершения преступления.
Деньги из сумки исчезли, а вот документы злоумышленники оставили.
По данному факту начато досудебное расследование (кража).
Напомним, в Северодонецке Луганской области неизвестные обокрали авто прокурора.