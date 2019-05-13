В Одесі обікрали суддю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Одесі шукають злодія, який обікрав квартиру судді. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невідомий підібрав ключі та проник до помешкання судді Одеського окружного адміністративного суду, поки вдома нікого не було.
З квартири злодій виніс гроші та ювелірні прикраси. Загальна сума збитків встановлюється.
За даним фактом розпочато досудове розслідування ч.3 ст.185 КК України (крадіжка).
Як повідомляв УНН, у столиці обікрали співробітника ГПУ.
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області невідомі обікрали авто прокурора.