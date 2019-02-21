В Одессе на взятке разоблачены участкового
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Одессе участковый требовал неправомерное вознаграждение за непривлечение к административной ответственности. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Участковый инспектор, майор полиции был уличен и задержан на взятке на сумму в 300 долларов, которую он требовал от гражданина за то, что не будет привлекать его к ответственности по ст. 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах).
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Как сообщал УНН, в Харьковской области пограничник требовал взятку за содействие контрабанде на территорию РФ .