В Одессе на взятке разоблачены участкового

Участковый инспектор, майор полиции был уличен и задержан на взятке на сумму в 300 долларов, которую он требовал от гражданина за то, что не будет привлекать его к ответственности по ст. 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев за неделю ловили на взятках 12 раз



Как сообщал УНН, в Харьковской области пограничник требовал взятку за содействие контрабанде на территорию РФ .