В Одесі на хабарі викрито дільничного

Дільничний інспектор, майор поліції був викритий та затриманий на хабарі на суму в 300 доларів, який він вимагав від громадянина за те, що не притягатиме його до відповідальності за ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах).



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Як повідомляв УНН, на Харківщині прикордонник вимагав хабар за сприяння контрабанді на територію РФ.